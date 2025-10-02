Die Workforce-Studie der Universität Basel eruierte bei der Befragung in 1776 Praxen in der Schweiz fünf Hauptprobleme, wie der Verband der Haus- und Kinderärzte Schweiz (MFE) am Donnerstag schrieb. Die aktive Hausärzteschaft sei überaltert, die Arbeitszeit sinke und der Patientenkontakt gehe zurück. Es bestehe hoher Ersatzbedarf, und schon heute herrsche ein flächendeckender Mangel.