Das zeigt sich auch in den Zahlen zu Produktgruppen und Regionen. Während die Umsätze bei Öfen, Kochfeldern und Kühlgeräten sanken, legten sie bei kleinen Hausgeräten, Wäsche, aber auch Geschirrspülern zu. Der mit Abstand wichtigste Markt Europa gab leicht um 2 Prozent nach, China mit 4,5 Prozent etwas stärker. Ein Zuwachs von 3 Prozent in Nordamerika und vor allem ein Plus von 14 Prozent in den Emerging Markets - unter anderem Osteuropa, Mittlerer Osten, afrikanischer Kontinent, Indien - glichen dies aber mehr als aus.