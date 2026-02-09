Der Grünen-Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer sagte «The Pioneer»: «Wir haben Informationen, dass möglicherweise andere Unternehmen für weniger Geld mehr Leistungen liefern können.» Er äusserte auch grundsätzliche Kritik. Es gebe viele Rüstungsprojekte, bei denen man grosse Fragezeichen machen könne. «Die Industrie verteilt sich fröhlich die Pfründe gegenseitig und der Steuerzahler der Zukunft darf das dann bezahlen.»