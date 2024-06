Vor Beginn der Sitzung des Haushaltsausschusses hatten Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter sowie die Gewerkschaft Verdi vor dem Rathaus noch einmal gegen den geplanten Einstieg der Mediterranean Shipping Company (MSC) mit Sitz in Genf bei der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) protestiert. Dabei übergaben sie dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Mathias Petersen (SPD), einen entsprechenden Brief und kündigten weitere Demonstrationen an. Darin kontern sie Aussagen des MSC-Deutschlandchefs Nils Kahn zu dem Geschäft unter anderem mit: «Wir glauben Ihnen kein Wort und appellieren an die Bürgerschaftsabgeordneten, sich ebenfalls nicht täuschen zu lassen.»