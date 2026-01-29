So habe bei dem wichtigsten Parameter kein Unternehmen schlechte Werte gemeldet, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Im Vorquartal seien noch 16 Prozent der Unternehmen von einer schlechteren Ertragslage ausgegangen. Mit 48 Prozent geht sogar fast die Hälfte von einer guten Ertragslage aus (Vorquartal 32 Prozent). Der Rest bezeichnete die Geschäfte als «befriedigend».