So habe bei dem wichtigsten Parameter kein Unternehmen schlechte Werte gemeldet, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Im Vorquartal seien noch 16 Prozent der Unternehmen von einer schlechteren Ertragslage ausgegangen. Mit 48 Prozent geht sogar fast die Hälfte von einer guten Ertragslage aus (Vorquartal 32 Prozent). Der Rest bezeichnete die Geschäfte als «befriedigend».
Ebenfalls optimistisch zeige sich die Branche in Sachen Beschäftigungslage und Bestellungseingang sowie beim Auftragsbestand. Laut FEA deute dies auf einen schwungvollen Start ins erste Quartal 2026 hin. Immerhin zwei Drittel der Firmen gehe von einer gleichbleibenden Ertragslage aus.
sta/cg
(AWP)