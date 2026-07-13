Wie zuvor in Aussicht gestellt, schwächelte die Konjunktur der im Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) zusammengeschlossenen Firmen auch im zweiten Quartal 2026, wie es am Montag vom Branchenverband heisst. Hoffnung mache hingegen die Prognose für das dritte Quartal, welche einen Konjunktursprung erwarten lässt.
Aktuell würden 9 Prozent der Unternehmen die Beschäftigungslage als schlecht beurteilen. Im Vorquartal sei dies noch bei keinem Unternehmen der Fall gewesen. Eine Eintrübung zeige sich auch beim Auftragsbestand: 36 Prozent bewerten diesen als gut nach zuvor noch 50 Prozent.
Weniger klar ist die Situation bei der Ertragslage, bei der zwar nur noch 32 Prozent gute Erträge vermelden würden nach 41 Prozent im Vorquartal. Gleichzeitig würden jedoch auch lediglich noch 9 Prozent eine schlechte Ertragslage ausweisen im Vergleich zu 14 Prozent zuvor.
Ein Lichtblick sei der Bestellungseingang: 45 Prozent würden diesen als gut bezeichnen nach 36 Prozent und keine Firma als schlecht nach zuvor 14 Prozent.
Höherer Auftragsbestand erwartet
Für das laufende dritte Quartal 2026 wird derweil eine deutliche Verbesserung erwartet. 27 Prozent der Unternehmen erwarten steigende Erträge (VQ: 9 Prozent), 41 Prozent einen steigenden Auftragsbestand (VQ: 9 Prozent) und 32 Prozent einen zunehmenden Bestellungseingang (VQ: 18 Prozent).
«Womöglich haben die Friedensverhandlungen zum Irankrieg und die erwartete Entsperrung der Strasse von Hormus zur Aufhellung der Konjunkturerwartungen beigetragen», heisst es vom Verband. Getrübt würden Konjunkturdaten hingegen von befürchteten hohen Materialkosten - unter anderem wegen der preistreibenden Knappheit der von der KI-Industrie stark nachgefragten Mikro-Chips.
Der FEA erstellte die Prognose aufgrund von Fragebogen an die Unternehmen im zweiten Quartal 2026.
ys/ls
(AWP)