Weniger klar ist die Situation bei der Ertragslage, bei der zwar nur noch 32 Prozent gute Erträge vermelden würden nach 41 Prozent im Vorquartal. Gleichzeitig würden jedoch auch lediglich noch 9 Prozent eine schlechte Ertragslage ausweisen im Vergleich zu 14 Prozent zuvor.