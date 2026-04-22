So berichten in der jüngsten Befragung des Verbands 14 Prozent der Unternehmen von einer schlechteren Ertragslage in den ersten drei Monaten des Jahres. Im vierten Quartal 2025 hatte dagegen kein Unternehmen eine schlechtere Ertragslage verzeichnet.
Auch beim Bestellungseingang trübte sich die Lage spürbar ein. Nur noch 36 Prozent bezeichneten diese im ersten Quartal als gut, nach mehr als der Hälfte im Quartal zuvor.
Einen Lichtblick gab es jedoch bei der Beschäftigungslage. Diese wird nun von knapp zwei Dritteln der Befragten als gut bis befriedigend bezeichnet, nach nur knapp der Hälfte im Vorquartal.
Verhaltener Ausblick
Der Ausblick auf das zweite Quartal ist derweil ebenfalls eher verhalten. Der Verband führt dies vor allem auf den Iran-Krieg zurück, der insbesondere zu höheren Energie- und Materialkosten geführt habe.
Im zweiten Quartal erwarten nur noch 9 Prozent der befragten Unternehmen bessere Erträge. Bei der vorherigen Umfrage für das nächste Quartal waren es noch rund ein Drittel. Auch bei den Erwartungen für den Auftragsbestand zeigte sich ein ähnliches Bild.
Mehrheitlich gehen die befragten Unternehmen aber von einer gleichbleibenden Entwicklung aus, mit einer Verschlechterung rechnet nur ein kleiner Teil.
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(AWP)