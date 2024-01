Ausschlaggebend für die negative Performance seien ungünstige Entwicklungen in allen relevanten Investitionswährungen gewesen. Auf die Berichtsperiode bezogen, summierten sich diese auf rund minus 8,5 Prozent, heisst es in der Mitteilung. So verlor der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken 8,1 Prozent, der chinesische Yuan 11,0 Prozent und der Euro 6,4 Prozent.