Die Wertsteigerungen seien zu gleichen Teilen aus den privaten und börsenkotierten Beteiligungen gekommen, heisst es weiter. Bei den privaten Beteiligungen hätten insbesondere die Verkäufe von Swixx Biopharma und Dren Bio zur positiven Entwicklung beigetragen. Bei den börsenkotierten Firmen habe es ein wiedererstarktes Anlegerinteresse am Biotechnologiesektor in der zweiten Jahreshälfte gegeben.