Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare hat ihr seit Juni 2022 laufendes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Insgesamt wurden über eine separate Handelslinie an der SIX Swiss Exchange 252'610 Aktien der HBM Healthcare Investments AG im Gesamtvolumen von 46,3 Millionen Franken zurückgekauft, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte. Die Aktien wurden zum Zweck der Vernichtung durch Kapitalherabsetzung erworben.