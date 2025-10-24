Im Vorjahreszeitraum betrug das Plus 23 Millionen Franken, wie die Gesellschaft mitteilte. Der Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie stieg im ersten Semester um 6,1 Prozent und der Aktienkurs um 4,0 Prozent. Damit notiere der Kurs weiterhin mit einem deutlichen Abschlag von 28 Prozent zum Nettoinventarwert, heisst es weiter. Das Nettovermögen gibt HBM per 30. September mit 1,68 Milliarden Franken an.