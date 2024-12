Die indische Sai Life Sciences feierte am Berichtstag ihr Debüt an den indischen Börsen NSE und BSE. Im Rahmen des IPO seien auch 38,1 Millionen Aktien aus dem Besitz bestehender Aktionäre platziert worden. Zu diesen zählt auch HBM, die im November 2015 insgesamt 449 Millionen Rupien oder damals umgerechnet 6,7 Millionen Franken in Sai Life Sciences investiert hatte.