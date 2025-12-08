HBM Healthcare Investments hat den Angaben zufolge im Mai 2024 7 Millionen Dollar in die Serie-C-Finanzierungsrunde von Bluejay Therapeutics investiert. Bei Abschluss der Transaktion erhält HBM Healthcare Investments demnach rund 6 Millionen in bar sowie Aktien von Mirum Pharmaceuticals im Gegenwert von derzeit 7 Millionen. Bei Erreichen der umsatzabhängigen Meilensteine können zudem weitere Erlöse von bis zu 3,7 Millionen Dollar resultieren.