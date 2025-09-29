Das HBM-Portfoliounternehmen Merus wird vom dänischen Biopharmakonzern Genmab für insgesamt 8 Milliarden US-Dollar übernommen. Aktuell hält HBM einen Anteil von 1,2 Prozent an Merus, wie die auf den Gesundheitssektor fokussierte Beteiligungsgesellschaft am Montag mitteilte.