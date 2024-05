Bei Yellow Jersey Therapeutics handelt es sich den Angaben zufolge um eine Ausgliederung von Numab Therapeutics, an der HBM weiterhin einen Anteil von rund 8 Prozent hält. Das an J&J verkaufte Unternehmen besitzt die weltweiten Rechte am Antikörper NM26, der sich aktuell in einer Phase-2-Studie zur Behandlung von atopischer Dermatitis befindet. Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Halbjahr 2024 erwartet, so die Meldung.