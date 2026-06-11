HBM habe seit 2021 insgesamt 13,6 Millionen Dollar in Parabilis Medicines investiert, per Ende März 2026 wies sie für die Beteiligung einen Buchwert von 11,3 Millionen Dollar aus. Auf Basis des Schlusskurses nach dem ersten Börsentag von Parabilis Medicines lag der Beteiligungswert nun bei rund 37,7 Millionen Dollar.