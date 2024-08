Bei Handfeuerwaffen, die in europäischen Nato-Staaten von Militär und Polizei genutzt werden, hat Heckler & Koch nach eigener Schätzung einen Marktanteil von circa zwei Dritteln. In den USA - dem grössten Waffenmarkt der Welt - spielt die Firma hingegen nur eine Nebenrolle, konnte dort unlängst aber Verkaufserfolge bei Polizei und Militärs verbuchen, etwa Waffen an die Texas Rangers./wdw/DP/mis