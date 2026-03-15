Trump: Bedingungen für Iran-Abkommen noch nicht gut

Trump ist nach eigenen Worten derzeit nicht bereit für ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs mit dem Iran. «Der Iran will ein Abkommen schliessen, und ich will es nicht schliessen, weil die Bedingungen noch nicht gut genug sind», zitierte ihn der Sender NBC News. Auf die Frage des Senders, wie die Bedingungen für ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs aussehen müssten, habe Trump am Telefon erwidert: «Das möchte ich Ihnen nicht sagen.»