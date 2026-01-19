In der Küstenstadt Narbonne mussten Bewohner zweier Stadtteile bereits die Nacht auf Montag vorsichtshalber in Notunterkünften verbringen. Wie die Präfektur mitteilte, konnten die Menschen inzwischen in ihre Häuser zurückkehren. 42 Strassen bleiben weiter gesperrt und in 109 Orten bleiben die Schulen auch am Dienstag geschlossen. Die Rettungskräfte rückten zu 72 Einsätzen aus, ein Mensch wurde bei einem wetterbedingten Unfall schwer verletzt. Auch rund um die Grossstadt Perpignan mussten zahlreiche Strassen wegen Überflutungen gesperrt werden. Es kam zu langen Staus.