Die Zahl der Todesopfer des israelischen Angriffs in einem Vorort von Beirut am Freitag, bei dem Hisbollah-Militärkommandeur Ibrahim Akil getötet wurde, stieg unterdessen auf 45. Bei dem heftigen Raketenbeschuss aus dem Libanon in der Nacht gab es nach israelischen Medienberichten Einschläge im Norden Israels. In Kiriat Bialik nahe der Hafenstadt Haifa seien zwei Häuser getroffen worden, berichtete die Nachrichtenseite «ynet». Auch in Haifa selbst gab es Raketenalarm. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hiess es, Israels Armee habe im Laufe der Nacht und des Morgens mehr als 120 Mal im Südlibanon angegriffen.