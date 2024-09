Angesichts der Eskalation verschärfte die Armee am frühen Sonntagmorgen die Einschränkungen für Bewohner im Norden Israels. Unter anderem auf den Golanhöhen und in der Küstenstadt Haifa durfte kein Unterricht stattfinden. Arbeitsplätze durften nur aufgesucht werden, wenn sich ein Schutzraum in der Nähe befindet, wie die «Times of Israel» meldete. Versammlungen im Freien seien auf maximal 10 Personen, in Innenräumen auf 100 Teilnehmer beschränkt. Medienberichten zufolge wurden auch Krankenhäuser im Norden Israels angewiesen, ihre Patienten in Schutzräume zu verlegen.