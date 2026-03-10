Aussenminister Johann Wadephul rechnet mit amerikanischen Angriffen so lange weiter, bis die USA den Iran nicht mehr als Bedrohung einstuften - oder bis die iranische Seite ernsthafte Bereitschaft zu Verhandlungen zeige. Dafür gibt es bisher keine Anzeichen. «Wenn ein Waffenstillstand zustande kommen oder der Krieg beendet werden soll, muss es eine Garantie geben, dass aggressive Handlungen gegen Iran nicht erneut wiederholt werden», zitierte die Zeitung «Shargh» Irans Vizeaussenminister Kasem Gharibabadi. Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf erklärte, sein Land strebe keinen Waffenstillstand an.