sur-Mer (awp/sda/dpa) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die westlichen Verbündeten zu grösserer Unterstützung der USA bei der Verteidigung von Frieden und Freiheit aufgerufen. «Frieden lässt sich nur durch Stärke sichern - durch Stärke auf beiden Seiten des Atlantiks, gestützt durch Einsatzbereitschaft, gemeinsame militärische Fähigkeiten und einen unerschütterlichen politischen Willen», sagte Hegseth auf dem US-Friedhof in Collville-sur-Mer beim Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie vor 82 Jahren.