Das sei nicht deswegen notwendig, weil die USA einen Krieg wollten, sondern weil sie Frieden liebten. «Niemand hier will Krieg», betonte er. Die, die Frieden wollten, müssten sich auf Krieg vorbereiten.
Vom Verteidigungs- zum «Kriegsminister»
Der US-Verteidigungsminister, den die US-Regierung neuerdings als «Kriegsminister» bezeichnet, hatte US-Medien zufolge Militärs weltweit zu dem Treffen einbestellt. Experten stuften die Zusammenkunft unter anderem angesichts ihrer Grösse und Kurzfristigkeit als ungewöhnlich ein.
Hegseth sprach schon vor Wochen von einem «Krieger-Ethos», den man wiederbeleben wolle, um nach aussen hin abzuschrecken. Nun verkündete er neue Standards: Wer die «körperlichen Standards auf männlichem Niveau für Kampfpositionen» nicht erfülle, sich nicht rasiere oder professionell aussehen wolle, für den sei es Zeit für eine neue Position oder einen neuen Beruf.
Wenn diese Standards bedeuteten, dass sich keine Frauen für bestimmte Kampfberufe qualifizierten, dann sei das so. «Das ist nicht die Absicht, aber es könnte das Ergebnis sein», sagte Hegseth.
fsp/DP/he
(AWP)