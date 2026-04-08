Den Krieg im Iran erklärte Hegseth für gewonnen. In weniger als sechs Wochen hätten die USA einen «historischen Sieg» errungen. «Wir haben die Verteidigungsindustrie des Iran vollständig zerstört - ein zentrales Ziel unserer Mission.» Es sei zwar möglich, dass der Iran noch vereinzelt in der Lage sei zurückzuschiessen. Hegseth zufolge kann Teheran aber keine weiteren Raketen oder Drohnen mehr herstellen.