US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat Spekulationen über stark aufgezehrte Munitions- und Raketenvorräte des US-Militärs heruntergespielt. «Wir wissen genau, was wir haben. Wir verfügen über reichlich von dem, was wir brauchen», sagte er in einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses. Die Debatte um die Vorräte sei «törichterweise und wenig hilfreich übertrieben» worden, führte Hegseth weiter aus.