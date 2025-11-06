Derzeit passt der Dax-Konzern aber wegen des deutlichen Absatzrückgangs bei Zement in Europa sowie der verstärkten Ausrichtung des Zementportfolios hin zu CO2-reduzierten Produkten seine Herstellung in mehreren Werken an. So wurde bereits vor einiger Zeit im Zementwerk Hannover und im nordspanischen Werk Añorga jeweils die Klinkerproduktion eingestellt. Die französischen Werke in Beffes und Villiers-au-Bouin sollen Ende November 2025 geschlossen werden, zuvor hatte es noch Oktober geheissen. Währenddessen setzt das Unternehmen weiterhin auf den nordamerikanischen Markt, wo es weiter zukauft.