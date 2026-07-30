Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im zweiten Quartal Umsatz und Ergebnisse steigern können. «Eine erste spürbare Nachfrageerholung in unseren Kernmärkten hat zur guten Geschäftsentwicklung beigetragen», sagte Konzernchef Dominik von Achten am Donnerstag in Heidelberg laut einer Mitteilung. Zudem habe das Unternehmen das Wachstum durch strategische Transaktionen weiter beschleunigt. Für die zweite Jahreshälfte zeigte sich der Manager zuversichtlich. Die Ergebnisprognose für das laufende Jahr konkretisierte er.