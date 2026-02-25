Zuletzt fiel der Kurs um knapp vier Prozent auf 193 Euro. Die vorherige Kursrally bis auf ein Rekordhoch von fast 242 Euro im Januar hatte schon jüngst einen Dämpfer bekommen von Nachrichten über ein mögliches Aufweichen der EU-Pläne für Klimaschutzmassnahmen. Der Konzern galt bisher als Profiteur davon, da er eine branchenführende Position bei der Dekarbonisierung und Abscheidung von CO2-Emissionen im Produktionsprozess innehat. Anleger hatten daher bislang Kostenvorteile für den deutschen Zementhersteller gesehen, sobald die Ausgabe kostenloser Zertifikate gestoppt wird.