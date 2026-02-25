Für das laufende Jahr zeigte sich Unternehmenschef von Achten vor allem zuversichtlich für die Baukonjunktur im wichtigen Markt USA aufgrund der Zwischenwahlen im November. «Im Anlauf zu Wahlen passiert in der Regel auch etwas auf der Bauseite, weil das ein Riesenmarkt ist, der mit Wählerstimmen zu tun hat», sagte der Manager. Der Bereich Rechenzentren entwickele sich bereits sehr dynamisch und der Markt für Gewerbeimmobilien sei wieder angesprungen. Im amerikanischen Wohnungsmarkt passiere hingegen noch zu wenig. Die Region steuert von Achten zufolge etwa 30 Prozent zum Konzernumsatz und -ertrag bei.