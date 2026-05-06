Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im ersten Quartal operativ deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Trotz eines herausfordernden geopolitischen Umfelds und schwieriger Wetterbedingungen in vielen Kernmärkten sei Heidelberg Materials mit einem robusten Ergebnis in das neue Jahr gestartet, sagte der Konzernchef Dominik von Achten am Mittwoch laut einer Mitteilung.