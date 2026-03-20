Heidelberg Materials und Holcim hatten zuletzt schwer unter der Sorge gelitten, dass der Emissionshandel deutlich abgeschwächt werden könnte, um Unternehmen im internationalen Wettbewerb von den Abgaben dafür zu entlasten. Die beiden Firmen gelten als Profiteure der stärkeren Klimaschutzmassnahmen, da sie führende Positionen bei der Dekarbonisierung und Abscheidung von CO2-Emissionen im Produktionsprozess haben.