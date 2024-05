Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ehemals Heidelbergcement) hat im ersten Quartal eine geringere Nachfrage zu spüren bekommen. Die Absatzmengen seien in allen Geschäftsbereichen rückläufig gewesen, teilte der Dax-Konzern am Dienstag mit. Neben der weltweiten Konjunkturschwäche hätten auch die geringere Anzahl an Arbeitstagen und schlechte Wetterbedingungen in Nordamerika sich negativ ausgewirkt. Diese hätten nur teilweise durch eine positive Preisdynamik in einzelnen Kernmärkten ausgeglichen werden können. Die Jahresziele bestätigte der Baustoffkonzern. Die Aktie gab im frühen Handel um 0,7 Prozent nach.