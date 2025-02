Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ehemals Heidelbergcement) zeigt sich nach einem Rekord beim operativen Gewinn optimistisch für das laufende Jahr. «Dank unserer breiten geografischen Aufstellung sowie einem aktiven Kosten- und Preismanagement konnten wir Nachfragerückgänge in einzelnen Regionen mehr als kompensieren», sagte Konzernchef Dominik von Achten am Dienstag in Heidelberg. Wenngleich der Bausektor in manchen Regionen noch von Schwankungen geprägt sei, setze sich die Stabilisierung in den Kernmärkten fort. Daher rechne das Management im laufenden Jahr erneut mit einem Ergebniswachstum. Anleger hatten aber optimistischere Töne erwartet, die Aktie fiel zum Start um rund 1,5 Prozent.