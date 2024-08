Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hat im ersten Geschäftsquartal deutlich mehr Aufträge an Land gezogen. Wegen der nach eigenen Angaben erfolgreich verlaufenen Branchenmesse Drupa übertraf der Auftragseingang in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres bis Ende Juni mit 701 Millionen Euro das Vorjahresquartal um fast ein Fünftel. Das Unternehmen hatte hier selbst rund 650 Millionen Euro erwartet, wie es am Donnerstag in Heidelberg mitteilte.