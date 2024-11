Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hat im zweiten Geschäftsquartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Unterm Strich erzielten die Heidelberger in den drei Monaten bis Ende September einen Gewinn von 7 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Heidelberg mitteilte. Im Auftaktquartal hatte Heidelberger Druckmaschinen noch einen Verlust ausgewiesen. Vor einem Jahr hatten sie untern dem Strich 23 Millionen Euro verdient.