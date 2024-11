Nicht aber nur die Lohnkosten will Otto in den Griff bekommen, das Unternehmen soll auch mit zusätzlichem Geschäft wieder wachsen. So macht er für das Kerngeschäft Druckmaschinen für Verpackungen drei Megatrends aus. Dazu zählten, die Fälschungssicherheit wie etwa durch Kodierungen zu erhöhen, sagte der Firmenchef. Zudem setzten Kunden immer mehr beim Material von Verpackungen auf Papier, das recyclebar sei. Auch gehe der Trend mehr zu Luxus in der Verpackung.