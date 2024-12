In der zugespitzten Krise des Autobauers VW fordert Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) einen Erhalt der Arbeitsplätze. «Ich habe an das, was jetzt passiert, klare Erwartungen», sagte Heil laut Teilnehmern bei einer VW-Betriebsversammlung. Es müsse gemeinsam gelingen, die VW-Standorte in Deutschland zu sichern, so Heil, womit er laut Teilnehmern starken Beifall erhielt. «Zweitens, es darf keine betriebsbedingten Kündigungen geben», sagte Heil. «Das ist ganz klar.»