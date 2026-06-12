Diese sanken von gut 91 Millionen auf 59,5 Millionen Franken. Als Gründe für das Defizit nannte das Institut eine strukturelle Unterdeckung, einen Mehraufwand bei Betrieb und Personal sowie die Senkung einer Abgabe im Jahr 2022. Der Mehraufwand sei unter anderem durch die verschärfte Medizinprodukte-Regulierung und Investitionen in die IT entstanden, teilte das Heilmittelinstitut weiter mit.