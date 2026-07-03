Dazu gehört gemäss Jahresbericht die Übernahme des Betriebs von Durchgangszentren für geflüchtete Menschen - nach solchen im Kanton Bern nun auch in Basel. Im Kanton Bern schloss die der Heilsarmee angeschlossene Rahab Bern zudem einen Leistungsvertrag ab für das Empowerment-Angebot für Menschen, die aus der Prostitution aussteigen wollen.