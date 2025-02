Konzernchef Dolf van den Brink betonte am Mittwoch, bei den Aussichten auch die möglichen Risiken berücksichtigt zu haben, die sich aus US-Zöllen in Ländern wie Mexiko ergeben, wo Heineken einige Biere für den US-Markt braut. Die USA machten aber weniger als fünf Prozent des weltweiten Umsatzes von Heineken aus. Daher erwarte er keine grösseren Auswirkungen. Ein Sprecher ergänzte, Heineken importiere Getränke in Dosen in die USA und sei daher nicht direkt von Zöllen auf Rohaluminium betroffen.