Der niederländische Braukonzern Heineken will im neuen Jahr im Tagesgeschäft weiter zulegen. Allerdings hält sich das Management dabei eine grosse Zielspanne offen: Das bereinigte Betriebsergebnis werde im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich zulegen, teilte die zweitgrösste Brauerei der Welt am Mittwoch in Amsterdam mit. 2023 war diese Kennziffer leicht gestiegen, zudem hatten Analysten für 2024 mehr erwartet und mit einem operativen Gewinnsprung von rund 10 Prozent gerechnet. Die Enttäuschung der Anleger war entsprechend gross, die Aktie verlor fünf Prozent.

14.02.2024 11:43