LVB setzen auf Fortsetzung des XXL-Projekts

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), die mit Heiterblick an einem Grossprojekt zur Lieferung neuer XXL-Strassenbahnen beteiligt sind, äusserten sich zurückhaltend. «Verzögerungen sind in der aktuellen Situation unvermeidlich», erklärte ein Sprecher. Sie erhöhten die wirtschaftlichen Risiken in ohnehin herausfordernden Zeiten. Die LVB seien in den Prozess eingebunden und setzten gemeinsam mit Stadt und Land auf eine Fortführung. Die eigene Bestellung sei dabei ein wichtiger Baustein für eine Lösung und für Investoreninteresse.