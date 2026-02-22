Mit der neuesten Ankündigung von US-Präsident Donald Trump soll ein temporärer Zusatzzoll von 15 Prozent eingeführt werden. Damit schöpft Trump die Höchstgrenze eines Handelsgesetzes aus dem Jahr 1974 aus, auf das er sich beruft und das Zölle für bis zu 150 Tage erlaubt. Ob damit auch Schweizer Importgüter betroffen sind, die bislang unter dem Prozentsatz von 15 gelegen hätten, kläre man laut Budliger Artieda derzeit ab. In jedem Fall komme es auf die Warenkategorie an, und es könne sich auch wieder ändern.