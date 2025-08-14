Der starke Euro macht dem Kochboxenversender Hellofresh einen Strich durch die Jahresrechnung: Das Unternehmen senkte seine Ergebnisprognose für 2025. Zudem läuft es bei den Fertiggerichten bislang nicht so, wie das Management sich das vorgestellt hat. Auch die Umsatzaussichten trübten sich demzufolge ein. Unternehmenschef Dominik Richter verwies auf das laufende Sparprogramm, bei dem der MDax-Konzern schneller vorankomme als erwartet. Aber auch ein aufgestocktes Aktienrückkaufprogramm konnte die Enttäuschung der Anleger kaum lindern: Die Aktie fiel am Donnerstag deutlich.