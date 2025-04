Hellofresh hat zum Jahresstart wegen des weiterhin schwächelnden Geschäfts mit Kochboxen wie erwartet einen deutlichen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Mitte März hatte das Management bereits ein schwieriges Auftaktquartal in Aussicht gestellt. Nun fielen die Zahlen aber nicht ganz so schlimm aus wie von Analysten befürchtet. Hellofresh-Chef Dominik Richter bestätigte am Dienstag die Jahresprognose, sprach in einer Analystenkonferenz allerdings von zunehmender makroökonomischer Unsicherheit und Gegenwind durch Wechselkurseffekte. Die Aktien legten stark zu.