Das Geschäft des Kochboxenversenders Hellofresh steht weiterhin unter Druck. Der Umsatz fiel 2025. Zudem sei schon jetzt klar, dass Auslieferungen und die Profitabilität im Januar durch extreme Wetterbedingungen in wichtigen Märkten in Europa und den USA beeinträchtigt worden seien, teilte das Unternehmen am Freitag im Zuge der Vorlage von Eckdaten mit. Daher soll weiter gespart werden. Die Berliner ziehen sich vom italienischen Markt zurück, auch für Spanien ist das geplant. Für beide Märkte bestehe keine klare Perspektive. An der Börse kommen die Nachrichten schlecht an.