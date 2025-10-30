Der Kochboxenversender Hellofresh hat im dritten Quartal vor allem wegen des weiter schwächelnden Geschäfts mit Kochboxen einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Zudem fielen die Ergebnisse deutlich schlechter aus als ein Jahr zuvor. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen am Donnerstag dennoch. Bei der Umsetzung eines Sparprogramms sieht Konzernchef Dominik Richter das Unternehmen auf Kurs.