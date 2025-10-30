Der Kochboxenversender Hellofresh hat im dritten Quartal wegen des weiter schwächelnden Geschäfts mit Kochboxen einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Der Jahresausblick wurde jedoch bestätigt. Die Umsätze fielen in den drei Monaten bis Ende September zum Vorjahreszeitraum um 13,5 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang lag bei 9,3 Prozent.