Der Kochboxen-Versender Hellofresh will in den kommenden Jahren seine Kosten drastisch senken und den rückläufigen Umsatz stabilisieren. Ab 2026 sollen jährlich insgesamt 300 Millionen Euro eingespart werden, ein Grossteil davon werde bereits im laufenden Jahr realisiert, wie der MDax -Konzern am Donnerstag bei einer Investorenveranstaltung in Berlin bekannt gab. Ab 2027 will das Unternehmen demnach zurück auf den Wachstumspfad beim Umsatz. Damit positioniert sich Hellofresh beim Umsatz ein Stück weit optimistischer als Analysten es aktuell erwarten. Die Aktie legte nur leicht zu.